текст розповідь про моє здоровя

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Здоров'я - це те, що від народження має кожен. Здорова людина має можливість повноцінно жити, плідно працювати, розвиватися, гарно відпочивати. Але здоров'я потрібно берегти, щоб не довелося часто спілкуватися з лікарями та використовувати різноманітні лікарські засоби. Для цього треба загартовуватися, займатися фізичними вправами, правильно та повноцінно харчуватися, багато часу проводити на свіжому повітрі. Я хочу бути здоровою людиною, мати завжди гарний настрій та сили для багатьох справ, тому я піклуюся про своє здоров'я.