Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 100 . найдите градусные меры дуг , на которые вершины данного треугольника делят описанную окружность .

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Дан треугольник ABC. угол В=100 градусов, значит дуга АС=100*2=200градусов. т.к. Он равнобедренный, угла при основании равны 40 градусов, значит дуги АВ=ВС=80 градусов. Ответ: АВ=ВС=80градусов. АС=200 градусов