Реши задачу, У Алёны 4 монеты по 5 копеек?а у Ивана одна монета в 50 копеек.На сколько меньше денег у Алёны,чем у Ивана?
Математика
Реши задачу, У Алёны 4 монеты по 5 копеек?а у Ивана одна монета в 50 копеек.На сколько меньше денег у Алёны,чем у Ивана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4х5=20 (коп) у Алёны 2) 50-20=30(коп) Ответ: у Алёны на 30 копеек меньше, чем у Ивана
Гость:
5 умножить на 4=20коп у Алёны. 50-20=30коп на 30коп больше у ивана денег чем у Алёны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите, срочно!!1!! Два угла треугольника равны 60° и 80°. Найдите градусные меры дуг, на которые вершины данного треугольника делят описанную ок...
Алгебра
сторона квадрата авсд-8,4 см сторона квадрата мнор -16,8 см найти отношение периметра квадрата авсд,к периметру квадрата мнор.пзиииз
Математика
Комбайнер собрал за 6 дней 480 т пшеницы.Сколько тонн пшеницы он соберет за 9 дней, если считать, чтьо каждый день он собирает пшеницы поровну? ...