Реши задачу, У Алёны 4 монеты по 5 копеек?а у Ивана одна монета в 50 копеек.На сколько меньше денег у Алёны,чем у Ивана?

Математика

Реши задачу, У Алёны 4 монеты по 5 копеек?а у Ивана одна монета в 50 копеек.На сколько меньше денег у Алёны,чем у Ивана?

Автор: Гость