Задание: Решите систему уравнений а) {х+2у-3=0 {х+у+1=0 в) {4х+у-2=0 {3х+у+3=0

Гость: Гость:

а) х+2у-3=0 х+у+1=0 подстановка х+у+1=0 х=-у-1; подставляем данные в первое уравнение -у-1+2у-3=0 у=4 х=-у-1=-4-1=-5 Отивет:-5;4 (извините незнаю как ставить знак системы, после слова подстановка он не нужен, а где корни уравнения его следует поставить, вторую систему следует делать по такому же принципу)