Выписать все местоимения и числительные, определить их разряды. Спросил некто учителя:" сколько у тебя в классе учеников, так как хочу дать тебе в учение своего сына?" Учитель ответил:

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Выписать все местоимения и числительные, определить их разряды. Спросил некто учителя:" сколько у тебя в классе учеников, так как хочу дать тебе в учение своего сына?" Учитель ответил:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Местоимения: некто(неопределительное), тебя(личное), тебе(личное), своего(притяжательное) Числительных в данном случае нет, видимо вы не дописали ответ учителя, где все числительные.
Гость:
некто- неопределённые. Сколько- вопросительное .тебя- личные. тебе- личные  своего- притяжательные  
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