Выписать все местоимения и числительные, определить их разряды. Спросил некто учителя:" сколько у тебя в классе учеников, так как хочу дать тебе в учение своего сына?" Учитель ответил:
Русский язык
Выписать все местоимения и числительные, определить их разряды. Спросил некто учителя:" сколько у тебя в классе учеников, так как хочу дать тебе в учение своего сына?" Учитель ответил:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Местоимения: некто(неопределительное), тебя(личное), тебе(личное), своего(притяжательное) Числительных в данном случае нет, видимо вы не дописали ответ учителя, где все числительные.
Гость:
некто- неопределённые. Сколько- вопросительное .тебя- личные. тебе- личные своего- притяжательные
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