Выписать все местоимения и числительные, определить их разряды. Спросил некто учителя:" сколько у тебя в классе учеников, так как хочу дать тебе в учение своего сына?" Учитель ответил:

Русский язык

Выписать все местоимения и числительные, определить их разряды. Спросил некто учителя:" сколько у тебя в классе учеников, так как хочу дать тебе в учение своего сына?" Учитель ответил:

Автор: Гость