три фермера вырастили вместе 7290ц картофеля.Второй фермер вырастил в 1,65 раза больше, чем первый, а третий-на 40% больше, чем первый. Сколько центнеров картофеля вырастил первый фермер?
Математика
три фермера вырастили вместе 7290ц картофеля.Второй фермер вырастил в 1,65 раза больше, чем первый, а третий-на 40% больше, чем первый. Сколько центнеров картофеля вырастил первый фермер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40%=0,4х І - х ц ІІ - 1,65х } 7290ц ІІІ - х+0,4х=1,4х х+ 1,65х+1,4х=7290 4,05х=7290 х= 7290:4,05 х=1800(ц) - картофеля вырастил первый фермер
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