три фермера вырастили вместе 7290ц картофеля.Второй фермер вырастил в 1,65 раза больше, чем первый, а третий-на 40% больше, чем первый. Сколько центнеров картофеля вырастил первый фермер?

Математика

три фермера вырастили вместе 7290ц картофеля.Второй фермер вырастил в 1,65 раза больше, чем первый, а третий-на 40% больше, чем первый. Сколько центнеров картофеля вырастил первый фермер?

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