У Коли в 2раза больше марок,чем у Сергея.Коли подарили 8 марок и у него стало их больше в 3раза,чем у Сергея.Сколько марок у Сергея?
Математика
У Коли в 2раза больше марок,чем у Сергея.Коли подарили 8 марок и у него стало их больше в 3раза,чем у Сергея.Сколько марок у Сергея?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у Сергея 8 марок, так как это одна часть на которую увеличивается количество марок если первоначально у Коли было в 2раза больше марок,чем у Сергея, а когда подарили 8 марок и у него стало их больше в 3раза,чем у Сергея, то у Коли стало соответственно 8*3=24марки, а у Сергея 24/3=8 марок
Гость:
Если у Коли в 2 раза больше, то у Сергея в 2 раза меньше. Значит у Коли 2 части, а у сергея 1 часть сергей \__________\ коля \__________\__________\ Когда Коле подарили 8 марок, то унего стало в 3 раза больше сергей \__________\ коля \__________\__________\__________\ 8 марок 8х 3 = 24 (м) у Коли 24 : 3 = 8 (м) у Сергея Ответ: У Сергея 8 марок
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