У Коли в 2раза больше марок,чем у Сергея.Коли подарили 8 марок и у него стало их больше в 3раза,чем у Сергея.Сколько марок у Сергея?

Гость: Гость:

у Сергея 8 марок, так как это одна часть на которую увеличивается количество марок если первоначально у Коли было в 2раза больше марок,чем у Сергея, а когда подарили 8 марок и у него стало их больше в 3раза,чем у Сергея, то у Коли стало соответственно 8*3=24марки, а у Сергея 24/3=8 марок