сочинение рассуждение на тему ужасно быть поздним ребенком

Гость: Гость:

Ужасно быть поздним ребенком. У нас на дополнительных занятиях был такой мальчик, он пошёл на 1 год позже чем мы. Он самый высокий. Но знает больше всех. Учительница его не раз ругала. По началу был нормальным. Вот я хожу уже 3 года туда, он тоже. Но на третий год с ним ни кто не стал дружить. Ужасно быть поздним ребенком. Простите если что-то не так написала!