сочинение рассуждение на тему ужасно быть поздним ребенком

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сочинение рассуждение на тему ужасно быть поздним ребенком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                     Ужасно быть поздним ребенком.      У нас на дополнительных занятиях был такой мальчик, он пошёл на 1 год позже чем мы. Он самый высокий. Но знает больше всех. Учительница его не раз ругала. По началу был нормальным. Вот я хожу уже 3 года туда, он тоже. Но на третий год с ним ни кто не стал дружить. Ужасно быть поздним ребенком.   Простите если что-то не так написала!
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