на одній ділянці було в 3 разі бильше саджанцив ниж на другий коли з першои дилянки увезлі 30 саджанцив а на другий посадили ще 10 то на обох ілянках саджанцив стало поривну скильки саджанцив було на кожний диляньці спочатку???

Математика

на одній ділянці було в 3 разі бильше саджанцив ниж на другий коли з першои дилянки увезлі 30 саджанцив а на другий посадили ще 10 то на обох ілянках саджанцив стало поривну скильки саджанцив було на кожний диляньці спочатку???

Автор: Гость