на одній ділянці було в 3 разі бильше саджанцив ниж на другий коли з першои дилянки увезлі 30 саджанцив а на другий посадили ще 10 то на обох ілянках саджанцив стало поривну скильки саджанцив було на кожний диляньці спочатку???
Математика
на одній ділянці було в 3 разі бильше саджанцив ниж на другий коли з першои дилянки увезлі 30 саджанцив а на другий посадили ще 10 то на обох ілянках саджанцив стало поривну скильки саджанцив було на кожний диляньці спочатку???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть на одном участке х саженцев, тогда 3х-30=х+10 3х-х=10+30 2х=40 х=40/2 х=20саженцев на одном участке 20*3=60саженцев на втором
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