В колхозе на одной пасеке 85 ульев, а на другой 55 ульев. С первой пасеки сняли на 1620 кг меда больше, чем со второй. Ск. кг меда сняли с каждой пасеки, если с каждого улья получали меда поровну?
Математика
В колхозе на одной пасеке 85 ульев, а на другой 55 ульев. С первой пасеки сняли на 1620 кг меда больше, чем со второй. Ск. кг меда сняли с каждой пасеки, если с каждого улья получали меда поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 85-55 = 30(у) больше на первой пасеке 2) 1620 : 30 = 54 (кг) снимают мёда с 1 улика 3) 85х54 = 4590 (кг) сняли мёда с 85 ульев 4) 55 х 54 = 2970 (кг) сняли мёда с 55 ульев Ответ: 4590 кг сняли мёда с 85 ульев, 2970 кг сняли мёда с 55 ульев
Гость:
1) 85 - 55= 30 ульев разница 2) 1620 : 30 = 54 кг мёда с 1 улья 3) 85 х 54 = 4590 кг с 1 пасеки 4) 55 х 54 = 2970 кг со 2 пасеки
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