В колхозе на одной пасеке 85 ульев, а на другой 55 ульев. С первой пасеки сняли на 1620 кг меда больше, чем со второй. Ск. кг меда сняли с каждой пасеки, если с каждого улья получали меда поровну?

Математика

В колхозе на одной пасеке 85 ульев, а на другой 55 ульев. С первой пасеки сняли на 1620 кг меда больше, чем со второй. Ск. кг меда сняли с каждой пасеки, если с каждого улья получали меда поровну?

Автор: Гость