Чем отличается насильственная смена власти в ХVIII в. от насильственной смены власти в ХVII в. ???

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В первую очередь 17 век характеризуется понятием Смута. наступает она еще в 16 веке и плавно переходит на 17. Насильственная смена власти в 17 веке характеризуется убийствами предыдущих правителей. После смерти Бориса Годунова (1605), власть переходит к лжедмитрию, который в последствии убит, затем к Василию Шуйскому, позже к лжедмитрию второму (который осадил Москву припомощи поляк). Таким образом этот век знаменован кровопролитной сменой власти. также можно вспомнить церковный раскол, когда у патриарха ( Никона) и правителя были разногласия, насчет церковных реформ. 18 век - век "Дворцовых переворотов". Смена власти происходила либо по завещанию, либо по особым законам, например закон о единонаследии (тоесть от отца к сыну)