Продавец взвесил 6 покупателям по 3 кг яблок.сколько всего килограммов яблок взвесил продавец? кАК СОСТАВИТЬ КРАТКОЕ УСЛОВИЕ

Математика

Продавец взвесил 6 покупателям по 3 кг яблок.сколько всего килограммов яблок взвесил продавец? кАК СОСТАВИТЬ КРАТКОЕ УСЛОВИЕ

Автор: Гость