Продавец взвесил 6 покупателям по 3 кг яблок.сколько всего килограммов яблок взвесил продавец? кАК СОСТАВИТЬ КРАТКОЕ УСЛОВИЕ
Математика
Продавец взвесил 6 покупателям по 3 кг яблок.сколько всего килограммов яблок взвесил продавец? кАК СОСТАВИТЬ КРАТКОЕ УСЛОВИЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 покупателей -по 3кг всего - ?кг 3*6=18кг яблок взвесил продавец
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