На стороне АВ треугольника АВС выбрана точка М так, что АМ:МВ=2:7. Прямая MN параллельна АС и пересекает сторону ВС в точке N. Найдите площадь треугольника АВС, если площадь треугольника MBN равна 49

Геометрия
На стороне АВ треугольника АВС выбрана точка М так, что АМ:МВ=2:7. Прямая MN параллельна АС и пересекает сторону ВС в точке N. Найдите площадь треугольника АВС, если площадь треугольника MBN равна 49
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача на подобие треугольников. АМ:МВ=2:7., значит, АВ:МВ=9:7 Соотношение площадей подобных треугольников равняется  квадрату коэффициенту их подобия k² S Δ АВС: S Δ МВN =81:49 Площадь треугольника АВС относится к площади треугоьлника МВN как 81:49 Площадь тр-ка МВN =49 Площадь тр-ка АВС=81см²
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