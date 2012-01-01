на двух полках стояло 30 дисков. с одной полки взяли 3 диска а на другую полку поставили 8 новых дисков. сколько дисков стояло на двух полках? 

Математика
на двух полках стояло 30 дисков. с одной полки взяли 3 диска а на другую полку поставили 8 новых дисков. сколько дисков стояло на двух полках? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стояло 30 дисков. здесь задача на внимательность)  
Гость:
на двух полках стояло 30 дисков
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