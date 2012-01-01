на двух полках стояло 30 дисков. с одной полки взяли 3 диска а на другую полку поставили 8 новых дисков. сколько дисков стояло на двух полках?

Математика

на двух полках стояло 30 дисков. с одной полки взяли 3 диска а на другую полку поставили 8 новых дисков. сколько дисков стояло на двух полках?

Автор: Гость