12345678 надо поставить - и + так чтобы получилось 2012
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12345678 надо поставить - и + так чтобы получилось 2012
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12345678 - 12343666= 2012
Гость:
-12343666 + 12345678= 2012
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