помогите пожалуйста!!!В какой реке-горной или равнинной-каждый кубический метр текущей воды обладает большей кинетической энергией?Почему?

Физика
помогите пожалуйста!!!В какой реке-горной или равнинной-каждый кубический метр текущей воды обладает большей кинетической энергией?Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в горной т.к энергия которой обладает тело вследствие своего движения называется кинетической. А т.к река горная следовательно ее скорость больше чем у равнинной
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