Вычислите объем углекислого газа (н.у.) массой 88г

Химия
Вычислите объем углекислого газа (н.у.) массой 88г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) n(co2) = 88г : 44г/моль = 2 моль 2) v(co2) = 22,4л/моль * 2моль = 44,8 литров
Гость:
Решение: 1) найдём количество вещества: n(СО2)=m/M= 88г/(12+(16*2))=2моль 2) найдём обЪём: V(CO2)=Vm*n=22,4л/моль*2моль=44,8л Ответ: 44,8л
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