Вычислите объем углекислого газа (н.у.) массой 88г
Химия
Вычислите объем углекислого газа (н.у.) массой 88г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) n(co2) = 88г : 44г/моль = 2 моль 2) v(co2) = 22,4л/моль * 2моль = 44,8 литров
Гость:
Решение: 1) найдём количество вещества: n(СО2)=m/M= 88г/(12+(16*2))=2моль 2) найдём обЪём: V(CO2)=Vm*n=22,4л/моль*2моль=44,8л Ответ: 44,8л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
при сгорание 0.5 моль метана выделяется 440 кдж тепла. составьте термохимическое уравнение реакции горения метана.
Литература
Помогите придумать историю про старый телевизор , у которого пропал звук, но осталось изображение. Небольшой рассказ на 10 предложений
Математика
помогите с решить задачу Из лесной избушки вышли 2 охотника 1 пошёл на север со скоростью 95 метров в минуту , другой пошёл на юг со скоростью 120 ...
Английский язык
Исправте ошибки: 1)At the age of five I was able count to a hundred. 2)Can you speak German when you were eleven? 3)John would like to able to play...