помогите с решить задачу Из лесной избушки вышли 2 охотника 1 пошёл на север со скоростью 95 метров в минуту , другой пошёл на юг со скоростью 120 метром в минуту.Какое расстояние будет между ними через 20 мин. вырази в километ...
Математика
помогите с решить задачу Из лесной избушки вышли 2 охотника 1 пошёл на север со скоростью 95 метров в минуту , другой пошёл на юг со скоростью 120 метром в минуту.Какое расстояние будет между ними через 20 мин. вырази в километрах и в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охотники пошли в разных направлениях. Каждую минуту они отдаляются друг от друга на 95+120 =215метров. Через 20 минут расстояние между ними будет 20*215=4300 м, или 4,3 км. --------------------------------- Вариант решения, который лучше использовать в таких задачах: S=(v₁ +v₂ )t, где S - расстояние, (v₁ +v₂ ) - скорость отдаления, t-время S=(95 +120 )20,
Гость:
скорость время расстояние 1 ох 95м/мин 20 мин } ? м 2 ох 120м/мин 20 мин } 1. 95*20=1900 (м) - прошел 1 охотник 2. 120*20=2400 (м) - прошел 2 охотник 3. 1900+2400=4300 (м) 4300м=4км300м Ответ: Через 20 минут расстояние между ними будет 4300м или 4 км 300м
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