помогите с решить задачу Из лесной избушки вышли 2 охотника 1 пошёл на север со скоростью 95 метров в минуту , другой пошёл на юг со скоростью 120 метром в минуту.Какое расстояние будет между ними через 20 мин. вырази в километ...

Математика

помогите с решить задачу Из лесной избушки вышли 2 охотника 1 пошёл на север со скоростью 95 метров в минуту , другой пошёл на юг со скоростью 120 метром в минуту.Какое расстояние будет между ними через 20 мин. вырази в километрах и в метрах

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