морфологический разбор слова ласковый
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морфологический разбор слова ласковый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ласковый-прил Н.ф.-ласковый Пост.относ непост. м.р ед.ч Ласковый определение
Гость:
ласковый - прилаг. н.ф.-ласковый; качественное,полн.ф.,м.р.,ед.ч.,и.п. какой? ласковый. определение
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