Площадь стола 36 м квадратных. какова длина и ширина стола, если его длина в 3 раза больше ширины?

Гость: Гость:

x-ширина, то 3х-длина, изветно что площадь равна36. Стоставляем уравнение: х*3х=36 3х^2=36 х^2=12 x=корень из 12(ширина) корень из 12 умножаем на 3= корень из 108 Ответ:Ширина=корень из 12 Длина=корень из 108