Площадь стола 36 м квадратных. какова длина и ширина стола, если его длина в 3 раза больше ширины?
Математика
Площадь стола 36 м квадратных. какова длина и ширина стола, если его длина в 3 раза больше ширины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-ширина, то 3х-длина, изветно что площадь равна36. Стоставляем уравнение: х*3х=36 3х^2=36 х^2=12 x=корень из 12(ширина) корень из 12 умножаем на 3= корень из 108 Ответ:Ширина=корень из 12 Длина=корень из 108
Гость:
ав=36 а=3в 3в^2=36 в^2=12 в=корень(12) а=3корен(12)
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