Одно из двух положительных чисел увеличили на 1%, а второе – на 4%. Могла ли их сумма при этом увеличиться на 4%? (Приведите пример, если ответ «да», или докажите, что ответ «нет»).
Математика
Одно из двух положительных чисел увеличили на 1%, а второе – на 4%. Могла ли их сумма при этом увеличиться на 4%? (Приведите пример, если ответ «да», или докажите, что ответ «нет»).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим первое чило за х, второе за у: (x+0,01x+y+0,04y)-x-y=0,04(x+0,01x+y+0,04y) 1,01x+1,04y-x-y=0,04(1,01x+1,04y) 0,01x+0,04y=0,404x+0,416y Выражения не равны, значит сумма не может увеличится на 4%. P.S. Нужно проверить, правильно ли я составил уравнениие!
Гость:
нет допустим, у нас числа 10 и 20, тогда 10+20=30 (10+1%)+(20+4%)=10,1+20,8=30,9 (30,9/30*100)-100=3%, значит сумма увеличилась на 3%
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