Реши задачу РАЗНЫМИ СПОСАЬПМИ!! Из котлована нужно вывести 1200т земли. работают 5 семитонных и 4 пятитонных самосвалов.каждая машина за день сделала 15 рейсов.закончена ли вся работа? если нет, сколько земли осталось вывести?
Математика
Реши задачу РАЗНЫМИ СПОСАЬПМИ!! Из котлована нужно вывести 1200т земли. работают 5 семитонных и 4 пятитонных самосвалов.каждая машина за день сделала 15 рейсов.закончена ли вся работа? если нет, сколько земли осталось вывести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І способ: 1200-(5*7*15 + 4*5*15) = 375(т) ІІ способ: 1200-15(5*7+4*5)=375(т) - земли осталось вывезти 5*7=35(т) - перевозят 5 семитонных самосвалов за 1рейс 35*15=525(т) - за 15 рейсов 5 самосвалов 4*5=20(т) - 4 пятитонных самосвала за 1 рейс 20*15=300(т) - за 15 рейсов 4 самосвала 525+300=825(т) - перевезли 1200-825=375(т) - земли осталось вывезти
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