запиши число 5млрд.42млн.60тыс. Сколько в нем классов и сколько разрядов?
Математика
запиши число 5млрд.42млн.60тыс. Сколько в нем классов и сколько разрядов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5042000060000 4 класса 5 разрядов
Гость:
5.042.060.000:4 класса,10 разрядов
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