привести по 2 примера реакций из органической и неорганической химии с участием хлора
Химия
привести по 2 примера реакций из органической и неорганической химии с участием хлора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из неорганической самые простые: H2+Cl2=2HCl 3Cl2+6NaOH=5NaCl+3H2O+NaClO3 Из органической: C6H6+ Cl2= С6H5Cl+ HCl CH2=CH2+ Cl2= Cl-CH2-CH2-Cl
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С трёх участков убрали капусту. С первого участка было собрано 37%, а во второй 35% всего урожая. Сколько капусты собрали скаждого участка, если с ...
Русский язык
Математика
Расстояние между пристанями А и В равно 40 км. От А до В по течению реки движется моторная лодка, скорость которой в стоячей воде 18 км/ч, а от В д...
Математика