Автомобиль двигался по окружности, Первый Раз он проехал с постояной скоростью 60 км/ч,а второй со скоростью 40 км/ч. Какой была его средняя скорость? Ответ дайте в км/ч и округлите до целых.
Физика
Автомобиль двигался по окружности, Первый Раз он проехал с постояной скоростью 60 км/ч,а второй со скоростью 40 км/ч. Какой была его средняя скорость? Ответ дайте в км/ч и округлите до целых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тут вроде как просто, я сночала не понял что надо и подумал на угловую скорость, w=ф/t но это не понадобится и тут математика t1+t2=t3 и потом t3/2 так как скорости две вот и получается 60+40=100/2=50
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