угол В треугольника АВС в два раза меньше угла А и на 20градусов больше угла С. найдите углы треугольника АВС.
Математика
угол В треугольника АВС в два раза меньше угла А и на 20градусов больше угла С. найдите углы треугольника АВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за х ьерем угол С, тогда угол В х+20, угол А 2(х+20). сумма углов в треугольнике равны 360. уравнение х+20+х+2(х+20)=360, откуда х=75 - угол С, угол В=95, угол А=190
Гость:
пусть Х = угол В } тогда угол А = 2Х }всего 180 градусов угол С = Х+20 } имеем уровнение : Х+2Х+Х+20=180 4Х+20=180 4Х=180-20 4Х=160 Х=160/4 х=40 это угол В 40 умножить 2=80 угол А 40+20=60 угол С Ответ: 80 , 60 , 40
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