угол В треугольника АВС в два раза меньше угла А и на 20градусов больше угла С. найдите углы треугольника АВС.

Математика

угол В треугольника АВС в два раза меньше угла А и на 20градусов больше угла С. найдите углы треугольника АВС.

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