Решите пожалуйста!!! Стоимость одной поездки в такси равна 60 руб. При совершении пяти поездок шестая предоставляется бесплатно. Какое наибольшее число поездок можно совершить на 700 руб?

Математика

Решите пожалуйста!!! Стоимость одной поездки в такси равна 60 руб. При совершении пяти поездок шестая предоставляется бесплатно. Какое наибольшее число поездок можно совершить на 700 руб?

Автор: Гость