Решите пожалуйста!!! Стоимость одной поездки в такси равна 60 руб. При совершении пяти поездок шестая предоставляется бесплатно. Какое наибольшее число поездок можно совершить на 700 руб?
Математика
Решите пожалуйста!!! Стоимость одной поездки в такси равна 60 руб. При совершении пяти поездок шестая предоставляется бесплатно. Какое наибольшее число поездок можно совершить на 700 руб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём количество поездок: 700/60=11 Если проехаться 11 раз платно, то 2 будут бесплатными. Получается наибольшее количество поездок 11+2=13.
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