Пожалуйста помогите! Составьте план текста..... В это утро мы с Серёжей встали пораньше, напились чаю. Взяв ружьецо,отправились в сад над речкой. Как там было хорошо! Сквозь поредевшую листву старых яблонь внизу под нами синела...
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Пожалуйста помогите! Составьте план текста..... В это утро мы с Серёжей встали пораньше, напились чаю. Взяв ружьецо,отправились в сад над речкой. Как там было хорошо! Сквозь поредевшую листву старых яблонь внизу под нами синела река. А за рекой, далеко-далеко виднелись скошенные, опустевшие луга с потемневшими от дождя стогами сена, жёлтые перелески. И над всем этим осенним простором в прохладном прозрачном небе плыли одинокие облака. ( По Г.Скребицкому.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прив план 1.наше утро с серёжей 2.поход в сад 3. описание сада 4. облака (заключение)
Гость:
1.Утро с Сережей 2.Прогулка по саду. 3.Описание природы(река,перелесок,небо)
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