Пожалуйста помогите! Составьте план текста..... В это утро мы с Серёжей встали пораньше, напились чаю. Взяв ружьецо,отправились в сад над речкой. Как там было хорошо! Сквозь поредевшую листву старых яблонь внизу под нами синела...

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Пожалуйста помогите! Составьте план текста..... В это утро мы с Серёжей встали пораньше, напились чаю. Взяв ружьецо,отправились в сад над речкой. Как там было хорошо! Сквозь поредевшую листву старых яблонь внизу под нами синела река. А за рекой, далеко-далеко виднелись скошенные, опустевшие луга с потемневшими от дождя стогами сена, жёлтые перелески. И над всем этим осенним простором в прохладном прозрачном небе плыли одинокие облака. ( По Г.Скребицкому.)

Автор: Гость