Писать из текста глаголы вместе с личными местоимениями. Определите лицо и число глаголов, выделите окончания.Разберите слово кузнечики по составу. ...
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Писать из текста глаголы вместе с личными местоимениями. Определите лицо и число глаголов, выделите окончания.Разберите слово кузнечики по составу. Ты идешь по лесу. Слышишь, весело стрекочут в траве кузнечики? А видишь хоть одного? Нет? И я их не вижу.Они очень умело прячутся. И всё-таки мы увидим кузнечиков, если внимательно посмотрим вокруг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я не вижу.они прячутся. мы увидим.ты видишь.ты слышишь. кузн-корень еч и ик -суффиксы и-окончание
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