Писать из текста глаголы вместе с личными местоимениями. Определите лицо и число глаголов, выделите окончания.Разберите слово кузнечики по составу. ...

Русский язык

Писать из текста глаголы вместе с личными местоимениями. Определите лицо и число глаголов, выделите окончания.Разберите слово кузнечики по составу. Ты идешь по лесу. Слышишь, весело стрекочут в траве кузнечики? А видишь хоть одного? Нет? И я их не вижу.Они очень умело прячутся. И всё-таки мы увидим кузнечиков, если внимательно посмотрим вокруг.

Автор: Гость