В одном рулоне 7 м клеёнки,в другом- 13 м.За второй рулон заплатили на 138р.больше,чем за первый.Сколько стоит один метр клеёнки,если в первом и во втором рулонах она одинаковая?
Математика
В одном рулоне 7 м клеёнки,в другом- 13 м.За второй рулон заплатили на 138р.больше,чем за первый.Сколько стоит один метр клеёнки,если в первом и во втором рулонах она одинаковая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 13- 7 =6 рулонов разница 2) 138 : 6 =23 рубля стоит 1 метр клёнки 3) 7 х 23 = 161 рубль заплатили за 1 рулон 4) 13 х 23 = 299 рублей заплатили за 2 рулон
Гость:
13-7=6 м разница 138:6=23р один метр
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