В одном рулоне 7 м клеёнки,в другом- 13 м.За второй рулон заплатили на 138р.больше,чем за первый.Сколько стоит один метр клеёнки,если в первом и во втором рулонах она одинаковая?

Математика

В одном рулоне 7 м клеёнки,в другом- 13 м.За второй рулон заплатили на 138р.больше,чем за первый.Сколько стоит один метр клеёнки,если в первом и во втором рулонах она одинаковая?

Автор: Гость