Д)(0,87m-0,66m)*10:2:3=0 Е)10*(1,37k-0,12K):5:8=0 помогите решить пожалуйста и по точнее!)

Математика
Д)(0,87m-0,66m)*10:2:3=0 Е)10*(1,37k-0,12K):5:8=0 помогите решить пожалуйста и по точнее!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д)(0,87m-0,66m)*10:2:3=0 0,21м = 0: 10 : 2: 3 0,21м = 0 м =0   Е)10*(1,37k-0,12K):5:8=0 1,25к = 0 : 10* 5 * 8 1,25к =0 к=0   
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