Д)(0,87m-0,66m)*10:2:3=0 Е)10*(1,37k-0,12K):5:8=0 помогите решить пожалуйста и по точнее!)
Математика
Д)(0,87m-0,66m)*10:2:3=0 Е)10*(1,37k-0,12K):5:8=0 помогите решить пожалуйста и по точнее!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д)(0,87m-0,66m)*10:2:3=0 0,21м = 0: 10 : 2: 3 0,21м = 0 м =0 Е)10*(1,37k-0,12K):5:8=0 1,25к = 0 : 10* 5 * 8 1,25к =0 к=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
В параллелограмме АВСД АВ=6, ВС=9. Точки Е и К лежат соответственно на сторонах ВС и СД так, что СК=6, СЕ=4. Отрезок КЕ пересекает диагональ АС в т...