Д)(0,87m-0,66m)*10:2:3=0 Е)10*(1,37k-0,12K):5:8=0 помогите решить пожалуйста и по точнее!)

Математика

Д)(0,87m-0,66m)*10:2:3=0 Е)10*(1,37k-0,12K):5:8=0 помогите решить пожалуйста и по точнее!)

Автор: Гость