во склоько раз фтор тяжелее воздуха
Химия
во склоько раз фтор тяжелее воздуха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фтор в воздухе промышленных помещениях = 0,0005 мг/литр воздуха
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