Подбери к данным словам однокоренные слова с безударными гласными в корне.     Хлопоты,тяжесть,синий,тянет,жалость,просьба,доверие,хвалит,вид,охрана,победа,счастье,свет,мир. 

Русский язык
Подбери к данным словам однокоренные слова с безударными гласными в корне.     Хлопоты,тяжесть,синий,тянет,жалость,просьба,доверие,хвалит,вид,охрана,победа,счастье,свет,мир. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хлопотать тяжоленький синее тнуть жалеть просить доверять хвалить видала охраняемый победимый поедаемый счастливый светло мириться
Гость:
Хлопоты - хлопотать тяжесть - тяжелый синий - синеть тянет - тянуть жалость - жалею просьба - прошение доверие - доверять хвалит - похвала вид - свидание охрана - охранять победа - побеждать счастье - счастливый свет - светить мир - помирить
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