Подбери к данным словам однокоренные слова с безударными гласными в корне. Хлопоты,тяжесть,синий,тянет,жалость,просьба,доверие,хвалит,вид,охрана,победа,счастье,свет,мир.

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Подбери к данным словам однокоренные слова с безударными гласными в корне. Хлопоты,тяжесть,синий,тянет,жалость,просьба,доверие,хвалит,вид,охрана,победа,счастье,свет,мир.

Автор: Гость