Подбери к данным словам однокоренные слова с безударными гласными в корне. Хлопоты,тяжесть,синий,тянет,жалость,просьба,доверие,хвалит,вид,охрана,победа,счастье,свет,мир.
Русский язык
Подбери к данным словам однокоренные слова с безударными гласными в корне. Хлопоты,тяжесть,синий,тянет,жалость,просьба,доверие,хвалит,вид,охрана,победа,счастье,свет,мир.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хлопотать тяжоленький синее тнуть жалеть просить доверять хвалить видала охраняемый победимый поедаемый счастливый светло мириться
Гость:
Хлопоты - хлопотать тяжесть - тяжелый синий - синеть тянет - тянуть жалость - жалею просьба - прошение доверие - доверять хвалит - похвала вид - свидание охрана - охранять победа - побеждать счастье - счастливый свет - светить мир - помирить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разбор по членам предложения: Учился читать да писать,а выучился петь да плясать. Собачка легла на спину подняла лапки и стала похать хвостиком. За...
Математика
В одном классе 27 учеников,в другом-на 6 человек меньше.За билеты в цирк первый класс заплатил на 960р больше,чем второй.Сколько заплатил за билеты...
Алгебра
решение линейных неравенств. решите неравенство: 7х-5/3 > 13х+1/5 и найдите его наибольшее целочисленное решение.