Разбор по членам предложения: Учился читать да писать,а выучился петь да плясать. Собачка легла на спину подняла лапки и стала похать хвостиком. За окнами послышалась песня и про зелёный лужок и про коня на воле. Лев смотрел на...

Гость: Гость:

1) Учился читать да писать,а выучился петь да плясать. Учился читать- составное глагольное сказуемое. да- местоимение, поставь в кружок писать- простое глагольное сказуемое а- местоимение, тоже в кружок выучился петь, плясать- составное глагольное сказумемое 2) Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Собачка- подлежащее легла, подняла, стала махать- сказуемые на спину- дополнение лапки, хвостиком- дополнения 3)За окнами послышалась песня и про зелёный лужок, и про коня на воле. За окнами- обстоятельство послышалась- сказуемое песня- подлежащее и- союз, в кружок зелёный- определение лужок, коня- дополнения на воле- определение (несогласованное) 4)Лев смотрел на собачку, поворачивал голову из стороны в сторону и не трогал её. Лев- подлежащее смотрел, поворачивал, не трогал- сказуемые на собачку- дополнение голову- дополнение из стороны в сторону- обстоятельство её- дополнение