решение линейных неравенств. решите неравенство: 7х-5/3 больше 13х+1/5 и найдите его наибольшее целочисленное решение.
Алгебра
решение линейных неравенств. решите неравенство: 7х-5/3 больше 13х+1/5 и найдите его наибольшее целочисленное решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x- 5/3 > 13x +1/5 0 > 6x + (1/5 + 5/3) 0> 6x + 28/15 6x < -28/15 x< -14/45 -1 < -14/45 <0 max x| x є Z = -1
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