решение линейных неравенств. решите неравенство: 7х-5/3 больше 13х+1/5 и найдите его наибольшее целочисленное решение.

Алгебра

решение линейных неравенств. решите неравенство: 7х-5/3 больше 13х+1/5 и найдите его наибольшее целочисленное решение.

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