найдите все решения уравнения sin^2 x-3sin2x-7cos^2x=0

Алгебра
найдите все решения уравнения sin^2 x-3sin2x-7cos^2x=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin^2 x-3sin2x-7cos^2 x=0, sin^2 x-6sinxcosx-7cos^2 x=0, sin^2 x/cos^2 x-6sinxcosx/cos^2 x-7=0, tg^2 x - 6tgx - 7=0, tgx=t, t^2-6t-7=0, по теореме обратной к теореме Виета: t1=-1, t2=7,   tg x=-1, x=arctg(-1)+pi*k, kєZ, x=pi-arctg 1+pi*k, kєZ, x=pi-pi/4+pi*k, kєZ, x=3pi/4+pi*k, kєZ,   tg x=7, x=arctg 7+pi*k, kєZ    
Гость:
1)  sin^2 -6sinx*cosx-7cos^2x=0  (формула sin2x=2sinx*cosx) 2)tg^2x-6tgx-7=0     (делим всё на cosx) 3)мы получили квадратное уравнение  а^2-6а-7=0 4) решаем его по теореме Виетта  а1=7;    а2=-1; 5)tgx=7,    x=arctg7+pin 6)tgx=-1 (это частный случай)  х=-pi/4+pin               где n принадлежит z
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Около прямоугольного треугольника ABC с прямым углом С=90 градусов описана окружность.Найти радиус этой окружности,если AC=18 см,угол B=30 градусов
Ответить
Литература
помогите придумать поучительную легенду для урока литературное чтение
Ответить
География
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему (социальные неравенства)
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения (-4 2/7+3 3/14)*(-14)
Ответить
Английский язык
как переводится на английский 1703, 600, 16,  11.30
Ответить