как переводится на английский 1703, 600, 16, 11.30
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как переводится на английский 1703, 600, 16, 11.30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
seventeen three , six hundred, sixteen, eleven thirty
Гость:
1703 - one thousand seven hundred three 600 - six hundred 16 - sixteen 11.30 -eleven thirty
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