задача моторная лодка прошла по течению реки 10 км и против течения 8 км затратив на весь путь 1 час . скорость течения реки 2 км/ч . найдите скорость движения моторной лодки против течения реки.

Алгебра

задача моторная лодка прошла по течению реки 10 км и против течения 8 км затратив на весь путь 1 час . скорость течения реки 2 км/ч . найдите скорость движения моторной лодки против течения реки.

Автор: Гость