задача моторная лодка прошла по течению реки 10 км и против течения 8 км затратив на весь путь 1 час . скорость течения реки 2 км/ч . найдите скорость движения моторной лодки против течения реки.
Алгебра
задача моторная лодка прошла по течению реки 10 км и против течения 8 км затратив на весь путь 1 час . скорость течения реки 2 км/ч . найдите скорость движения моторной лодки против течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10(x+2) +8/x-2 =1 ! *(x+2)(x-2) 10(x-2) +8(x+2)=x*x -4 10x-20+8x+16=x*x -4 x*x-18x=0 x(x-18)=0 x-8=0 или x=0-не удовл. условию задач x=8 x-2=8-2=6 Ответ 6 км в час
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