В первой коробке было в 2 раза меньше карандашей, чем во второй. После того, как из первой коробки переложили во вторую 2 карандаша, во второй коробке стало карандашей в 4 раза больше, чем в первой. Сколько карандашей было во в...
Алгебра
В первой коробке было в 2 раза меньше карандашей, чем во второй. После того, как из первой коробки переложили во вторую 2 карандаша, во второй коробке стало карандашей в 4 раза больше, чем в первой. Сколько карандашей было во второй коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х карандашей было во второй коробке, х/2 карандашей было в первой коробке, 4(х/2 - 2)=х+2, 2x-8=x+2, x=10.
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