В первой коробке было в 2 раза меньше карандашей, чем во второй. После того, как из первой коробки переложили во вторую 2 карандаша, во второй коробке стало карандашей в 4 раза больше, чем в первой. Сколько карандашей было во в...

Алгебра

В первой коробке было в 2 раза меньше карандашей, чем во второй. После того, как из первой коробки переложили во вторую 2 карандаша, во второй коробке стало карандашей в 4 раза больше, чем в первой. Сколько карандашей было во второй коробке?

Автор: Гость