помогите задачку решить плиззз   Маша собрала две корзины клубники.В первой корзине на 1,44кг больше,чем во второй, а во второй - в 1,6 раза меньше,чем в первой.За сколько времени Маша наполнила каждую карзинку,если 1 кг она со...

Математика
помогите задачку решить плиззз   Маша собрала две корзины клубники.В первой корзине на 1,44кг больше,чем во второй, а во второй - в 1,6 раза меньше,чем в первой.За сколько времени Маша наполнила каждую карзинку,если 1 кг она собрала за 10,5 минут.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в первой корзине х кг, во второй у.  х-у=1,44  х/у=1,6  Решаем:  х=3,84  у=2,4  Время сбора первой корзины:  3,84*10,5 = 40,32 мин  Второй:  2,4*10,5 = 25,2 мин
Гость:
  Пусть во второй корзине было Х кг клубники, т.к. это в 1,6 раза меньше, чем в первой, то в первой в 1,6 раза больше, т.е. 1,6Х кг.   По условию задачи известно, что в первой корзине на 1,44 кг больше, чем во второй.   (Из больего числа вычитаем меньшее число и получаем на сколько оно больше)  1,6Х -Х =1,44      0,6Х =1,44          Х =1,44:0,6          Х =2,4                  -кг во второй корзине     1,6Х =1,6*2,4=3,84    -кг в первой корзине Первую корзину она наполнила за 3,84*10,5=40,32минуты Вторую                                      за 2,4*10,5=25,2 минуты
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