помогите задачку решить плиззз   Маша собрала две корзины клубники.В первой корзине на 1,44кг больше,чем во второй, а во второй - в 1,6 раза меньше,чем в первой.За сколько времени Маша наполнила каждую карзинку,если 1 кг она со...

Гость: Гость:

Пусть во второй корзине было Х кг клубники, т.к. это в 1,6 раза меньше, чем в первой, то в первой в 1,6 раза больше, т.е. 1,6Х кг. По условию задачи известно, что в первой корзине на 1,44 кг больше, чем во второй. (Из больего числа вычитаем меньшее число и получаем на сколько оно больше) 1,6Х -Х =1,44 0,6Х =1,44 Х =1,44:0,6 Х =2,4 -кг во второй корзине 1,6Х =1,6*2,4=3,84 -кг в первой корзине Первую корзину она наполнила за 3,84*10,5=40,32минуты Вторую за 2,4*10,5=25,2 минуты