1)44sin44градусов*сos44градусов/sin88градусов 2)Найдите 26sin alfa, если cos alfa = 12/13 и 3pi/2 меньше alfa меньше 2pi
Алгебра
1)44sin44градусов*сos44градусов/sin88градусов 2)Найдите 26sin alfa, если cos alfa = 12/13 и 3pi/2 меньше alfa меньше 2pi
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 44sin44cos44/sin88 = 22*2sin44cos44/sin88 = 22sin88/sin88 = 22 Ответ: 22 2) sin²α + cos²α = 1 sin²α = 1 - cos²α sinα = ±√(1 - cos²α) 3π/2 < α < 2π - α принадлежит к третьей четверти, sin в третьей четверти отрицателен, значит берем только отрицательное: sinα = -√(1 - cos²α) Вместо cosα подставляем 12/13 sinα = -√(1 - (12/13)²) sinα = -√(1 - 144/169) sinα = -√(25/169) sinα = -5/13 Ответ: -5/13
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