1)44sin44градусов*сos44градусов/sin88градусов 2)Найдите 26sin alfa, если cos alfa = 12/13 и 3pi/2 меньше alfa меньше 2pi

Алгебра

1)44sin44градусов*сos44градусов/sin88градусов 2)Найдите 26sin alfa, если cos alfa = 12/13 и 3pi/2 меньше alfa меньше 2pi

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