1.ГДЕ ЭТО БЫЛО И КОГДА?2.ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЖИВОТНЫМ?3.КАК ОБ ЭТОМ УЗНАЛИ?4.КАК ПОМОГЛИЖИВОТНОМУ?                                        РАССКАЗАТЬ ПО ПЛАНУ.КАК Я ВЫРУЧАЛ ЖИВОТНЫХ ИЗ БЕДЫ

Гость: Гость:

Это было летом в зоопарке.Начали заболевать животные.Они зарозились их вырывало,отказывались есть.Рано утром пришёл в зоопарк мальчик ,любитель животных.Увидел что животних вырывало,миски полные едой.И Рома побежал к ветиринару.Ветеринар и Рома побежали в зоопарк.Ветеринар дал им таблетку от этой болезни.Еще б немного и животные стали умерать!Все стало нормально.Теперь круглосуточно стали дежурить.Мальчику вручили награду за спасение животных!