Сегодня надо!!! Образуйте по одной форме какждого времени глаголов задержаться,задерживаться.   2.Проспрягайте глагол расклеиться.    

Гость: Гость:

задержаться - инфинитив задержусь- буд вр задерживаюсь - наст вр задержался - прош вр задерживаться - инфинитив буду задерживаться - буд вр задерживаюсь - наст вр задержался - прош вр расклеиться прош вр - расклеился 1 л я расклеился мы расклеились 2л ты расклеился вы расклеились 3л он расклеился она расклеилась оно расклеилось они расклеились буд вр - расклеюсь 1л я расклеюсь мы расклеимся 2л ты расклеишься вы расклеитесь 2л он она оно расклеится они расклеются наст вр - расклеиваюсь 1л я расклеиваюсь мы расклеиваемся 2л ты расклеиваешься вы расклеиваетесь 3л он она оно расклеивается они расклеиваются