Сегодня надо!!! Образуйте по одной форме какждого времени глаголов задержаться,задерживаться. 2.Проспрягайте глагол расклеиться.
Русский язык
Сегодня надо!!! Образуйте по одной форме какждого времени глаголов задержаться,задерживаться. 2.Проспрягайте глагол расклеиться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
задержаться - инфинитив задержусь- буд вр задерживаюсь - наст вр задержался - прош вр задерживаться - инфинитив буду задерживаться - буд вр задерживаюсь - наст вр задержался - прош вр расклеиться прош вр - расклеился 1 л я расклеился мы расклеились 2л ты расклеился вы расклеились 3л он расклеился она расклеилась оно расклеилось они расклеились буд вр - расклеюсь 1л я расклеюсь мы расклеимся 2л ты расклеишься вы расклеитесь 2л он она оно расклеится они расклеются наст вр - расклеиваюсь 1л я расклеиваюсь мы расклеиваемся 2л ты расклеиваешься вы расклеиваетесь 3л он она оно расклеивается они расклеиваются
Гость:
Задержаться-инфинитив: Прошедшее время: задержался; Настоящее время: задерживается; Будущее время:задержится. Задерживаться-инфинитив: Прошедшее время: задерживался; Настоящее время: задерживается; Будущее время: будет задерживаться. 2. Настоящее время единственное число: 1 лицо(я): расклеиваю ; 2 лицо(ты):расклеиваешь; 3 лицо(он,она, оно): расклеивает; Настоящее время множественное число: 1 лицо(мы): расклеиваем ; 2 лицо(вы или Вы):расклеиваете; 3 лицо(они): расклеивают;
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