Какой объем и количество вещества азота(моль) израсходуется при взаимодействии с водородом объемом 672л?

Химия
Какой объем и количество вещества азота(моль) израсходуется при взаимодействии с водородом объемом 672л?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2 + 3H2 --500 C/Fe--> 2NH3 n(H2)=672/22.4=30 mole n(N2)=n(H2)/3=10 mole V(N2)=224 л
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