В треугольнике АВС сторона АВ=АС.Высота ВМ=9 и делит сторону АС на два отрезка так,что АМ=12.Найдите площадь треугольника АВС

Гость: Гость:

тр-к ABC - равносторонний (либо равнобедренный), т.к. AB=AC, в равностороннем тр-ке высота является биссектрисой и медианой, значит AM=MC=12, AC=AM+MC=24, AC=AB=24, А т.к. тр-к равносторонний, то BC=24, S=24*24/2=288 Ответ: 288 Вохможно неправильно!