В треугольнике АВС сторона АВ=АС.Высота ВМ=9 и делит сторону АС на два отрезка так,что АМ=12.Найдите площадь треугольника АВС
Геометрия
В треугольнике АВС сторона АВ=АС.Высота ВМ=9 и делит сторону АС на два отрезка так,что АМ=12.Найдите площадь треугольника АВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тр-к ABC - равносторонний (либо равнобедренный), т.к. AB=AC, в равностороннем тр-ке высота является биссектрисой и медианой, значит AM=MC=12, AC=AM+MC=24, AC=AB=24, А т.к. тр-к равносторонний, то BC=24, S=24*24/2=288 Ответ: 288 Вохможно неправильно!
Гость:
Рассмотрим треугольник АВМ. Найдем сторону АВ. АВ^2=AM^2+BM^2=9^2+12^2=81+144=225 AB=15 АВ=АС=15см. Рассотрим треугольник МВС. ВС^2=BM^2+MC^2 BC^2=9^2+3^2 (т.к. МС=АС-АМ) ВС=10 см. S=1/2 bh=1/2 * AC * BM= 1/2 * 15 * 9= 67.5 cm^2 Ответ: S=67.5 cm^2
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