нужен текст по пословице ласковое слово как весенний день за 15 минут кто первый напишет тот и лутший но текст должен бить хороший

Литература
нужен текст по пословице ласковое слово как весенний день за 15 минут кто первый напишет тот и лутший но текст должен бить хороший
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна - время года когда солнце нам улыбается и дарит своё тепло, птицы оживают, первоцветы просыпаются и освобождаются от снежного покрова. Все любят весну... Все любят, когда с ними разговаривают правильно, ласково. Это также прекрасно, как и весенне солнце! Поэтому ласковое солнце сравнивают с весной, потому что нет прекрасней приятного словечка и красивой весны!  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
как составить таблицу в тетради "основные события испано-нидерландской войны"
Ответить
Математика
Решите пожалуйста. Привести подобные слагаемые: х-7+2х-5х+1
Ответить
Русский язык
не изменяя форму слова составте прездложения со словами ураган,урожай,ученик,учитель,фамилия,фантазия,февраль,федерация,финиш,фиолетовый,фойе,фонта...
Ответить
Математика
10 целых 5/9 - 8 целых 8/9 = И объяснить почему так.
Ответить
Математика
Собака погналась за зайцем,находящимся от неё в 150 футах.Она делает прыжок в 9 футов каждый раз,когда кролик делает прыжок в 7 футов.Сколько прыжк...
Ответить