нужен текст по пословице ласковое слово как весенний день за 15 минут кто первый напишет тот и лутший но текст должен бить хороший
Литература
нужен текст по пословице ласковое слово как весенний день за 15 минут кто первый напишет тот и лутший но текст должен бить хороший
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна - время года когда солнце нам улыбается и дарит своё тепло, птицы оживают, первоцветы просыпаются и освобождаются от снежного покрова. Все любят весну... Все любят, когда с ними разговаривают правильно, ласково. Это также прекрасно, как и весенне солнце! Поэтому ласковое солнце сравнивают с весной, потому что нет прекрасней приятного словечка и красивой весны!
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