Собака погналась за зайцем,находящимся от неё в 150 футах.Она делает прыжок в 9 футов каждый раз,когда кролик делает прыжок в 7 футов.Сколько прыжков должна сделать собака,чтобы догнать кролика?
Математика
Собака погналась за зайцем,находящимся от неё в 150 футах.Она делает прыжок в 9 футов каждый раз,когда кролик делает прыжок в 7 футов.Сколько прыжков должна сделать собака,чтобы догнать кролика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9-7=2(ф)-скорость сближения. 2)150:2=75(п)-должна сделать собака,чтобы догнать кролика.
Гость:
1)9-7=2(ф)-постоянно сближаются 2)150:2=75(прыж) Ответ:должна сделать 75 прыжков
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