Собака погналась за зайцем,находящимся от неё в 150 футах.Она делает прыжок в 9 футов каждый раз,когда кролик делает прыжок в 7 футов.Сколько прыжков должна сделать собака,чтобы догнать кролика?

Математика

Собака погналась за зайцем,находящимся от неё в 150 футах.Она делает прыжок в 9 футов каждый раз,когда кролик делает прыжок в 7 футов.Сколько прыжков должна сделать собака,чтобы догнать кролика?

Автор: Гость