1.В треугольнике АВС со сторонами АС=12 см и АВ=18 см проведена прямая MN, параллельная АС, MN=9 см. Найдите ВМ.Пожалуйста помогите***2. Дан прямоугольный треугольник АDС, у которого D-прямой, катет AD=3...

Геометрия

1.В треугольнике АВС со сторонами АС=12 см и АВ=18 см проведена прямая MN, параллельная АС, MN=9 см. Найдите ВМ.Пожалуйста помогите***2. Дан прямоугольный треугольник АDС, у которого D-прямой, катет AD=3 см и DАC=30°. Найдите: а) остальные стороны ∆АDС б) площадь ∆АDС в) длину высоты, проведенной к гипотенузе.Очень прошу***)

Автор: Гость