1.В треугольнике АВС со сторонами АС=12 см и АВ=18 см проведена прямая MN, параллельная АС, MN=9 см. Найдите ВМ.Пожалуйста помогите***2. Дан прямоугольный треугольник АDС, у которого D-прямой, катет AD=3...
Геометрия
1.В треугольнике АВС со сторонами АС=12 см и АВ=18 см проведена прямая MN, параллельная АС, MN=9 см. Найдите ВМ.Пожалуйста помогите***2. Дан прямоугольный треугольник АDС, у которого D-прямой, катет AD=3 см и DАC=30°. Найдите: а) остальные стороны ∆АDС б) площадь ∆АDС в) длину высоты, проведенной к гипотенузе.Очень прошу***)
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Гость:
1. Рассмотрим треугольники BMN и BAC.
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