Три комбайнёра,работая совместно,убирают поле за 6 дней.Первый комбайнёр,работая в одиночку,убирает поле за 20 дней,а второй комбайнёр за 30 дней.За сколько дней убирает поле третий комбайнёр?

Математика

Три комбайнёра,работая совместно,убирают поле за 6 дней.Первый комбайнёр,работая в одиночку,убирает поле за 20 дней,а второй комбайнёр за 30 дней.За сколько дней убирает поле третий комбайнёр?

Автор: Гость