Три комбайнёра,работая совместно,убирают поле за 6 дней.Первый комбайнёр,работая в одиночку,убирает поле за 20 дней,а второй комбайнёр за 30 дней.За сколько дней убирает поле третий комбайнёр?
Математика
Три комбайнёра,работая совместно,убирают поле за 6 дней.Первый комбайнёр,работая в одиночку,убирает поле за 20 дней,а второй комбайнёр за 30 дней.За сколько дней убирает поле третий комбайнёр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всё поле-1 1)1:6=1/6-производительность в день всех вместе. 2)1:20=1/20-производительность первого. 3)1:30=1/30-производительность второго. 4)1/20+1/30=5/60=1/12-производительность первого и второго вместе. 5)1/6-1/12=1/12-производительность третьего. 6)1:1/12=за 12 дней убирает поле третий комбайнер.
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