Площадь кухни 9 м в квадрате, что составляет одну восьмую часть площади всей квартиры. Найди площадь квартиры.
Математика
Площадь кухни 9 м в квадрате, что составляет одну восьмую часть площади всей квартиры. Найди площадь квартиры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*8:1=72(квадратных м)
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