Площадь кухни 9 м в квадрате, что составляет одну восьмую часть площади всей квартиры. Найди площадь квартиры.

Математика

Площадь кухни 9 м в квадрате, что составляет одну восьмую часть площади всей квартиры. Найди площадь квартиры.

Автор: Гость